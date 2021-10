"L'Orchestre joue de mieux en mieux", pour son chef Vahan Mardirossian

Vahan Mardirossian, vous dirigez l’Orchestre depuis plus d’un an. Quel bilan ?

L’Orchestre a beaucoup progressé. Il est devenu un label de qualité et peut maintenant concurrencer les formations les plus connues de France. Il joue de mieux en mieux et attire de plus en plus. La salle est quasiment pleine à chaque concert ! Nous continuons de travailler sur le répertoire romantique russe et les symphonies de Tchaïkovsky. Il nous faut donner au public ce qu’il aime entendre, tout en renforçant notre rôle éducatif.

Les 60 ans de l’Orchestre, qu’est-ce que ca représente pour vous ?

Je suis heureux que ça arrive pendant que je suis là ! Un orchestre est comme un être vivant, il change et évolue. 60 ans, c’est l’âge où il faut tout oser, faire bouger les choses. Nous essayons aujourd’hui de nous enregistrer, de sortir l’Orchestre pour le faire connaître au-delà de ses frontières.