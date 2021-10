Le conservatoire de Caen anime les mardis

En novembre, quatre grands rendez-vous vous sont proposés.



. Mardi 8 novembre, l’Orchestre de Caen joue Mozart et Strauss dès 20h, au grand auditorium du conservatoire.

. Mardi 15 novembre, grand moment avec la session des Jeunes compositeurs, un concours national qui récompense tous les trois ans un jeune compositeur de musique contemporaine.

. Mardi 22 Novembre, changement de tempo avec du Jazz et des musiques improvisées pour faire vibrer le grand auditorium.

. Mardi 29 novembre, session musique de chambre de Brahms, à 20h au conservatoire.

Le mois de décembre n’est pas en reste avec mardi 6, une soirée aux couleurs de l’Argentine par le Chœur de chambre de Caen et mardi 13, le 60e anniversaire de l’Orchestre de Caen, à 20h dans le grand auditorium. Vahan Mardirossian, chef principal de l’Orchestre, prendra pour l’occasion les commandes depuis son piano, pour interpréter des pièces de Grieg et de Rameau.

Pratique. Renseignements, réservations et abonnements : www.orchestredecaen.fr. Tél. 02 31 30 46 86.