Visite. L'histoire de la Seconde guerre mondiale en famille

À l'occasion des vacances scolaires, le Mémorial de Caen (Calvados) propose une plongée dans l'histoire de la Seconde Guerre Mondiale dans une version adaptée aux enfants. Il organise jusqu'au dimanche 11 mars 2018 des visites animées à destination des familles, visites qui sont également une manière de s'interroger sur l'histoire.

Les grandes questions de l'histoire

Accompagnés de leurs parents, les enfants découvrent les grands aspects de celle que l'on nomme "la Grande Histoire" grâce à une visite animée par un guide du musée. Pendant près de deux heures, ils sont plongés dans l'univers du Mémroial et découvrent des documents d'époque et même quelques objets qu'ils peuvent manipuler. De quoi rendre plus concrète cette période clé de l'histoire.

Pratique Jusqu'au dimanche 11 mars au Mémorial, à 11h et 14h30. Tarifs : 4,50 € et 3 € en supplément d'une entrée adulte.

