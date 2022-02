Caen. A Caen, les stages créatifs et artistiques remplacent le ski !

Cirque, danse, poney : une joyeuse programmation chez Tandem

Chez Tandem, l'éclectisme est de mise : les stages de vacances se distinguent en effet par leur grande diversité. Pour les 4-5 ans, des ateliers d'expression libre et de fantaisies musicales sont proposés. Pour les 6-8, c'est l'anglais qui l'emporte alors que les plus grands (9-12 ans) découvriront, eux, les joies du tennis. Tandem propose également des activités autour du poney ou encore de la couture créative.

Expressions artistiques à la Fermeture Éclair

Durant la deuxième semaine des vacances scolaires, l'association Amavada propose à la Fermeture Éclair deux stages. Le premier concerne l'écriture et touche les plus grands; le second, les arts-plastiques et le théâtre et se destine aux plus jeunes. Le stage d'écriture donnera l'occasion de travailler avec Nicolas Sorel la thématique du personnage du "méchant". Pour la pratique artistique, les activités des enfants s'articuleront autour des arts plastiques et du théâtre. Car, avec Amavada, "la vie peut tout de même être belle pour ceux qui ne skieront pas pendant les vacances! "

L'Atelier Ecuyère : le dessin est roi

Pendant les deux semaines de vacances, du lundi au vendredi, L'Atelier Ecuyère propose des stages de dessin, de modelage et de peinture pour les plus jeunes (6-12 ans) et de BD-Manga à partir de 11 ans.

Pratique. Pour les horaires et tarifs, se reporter aux sites internet. Site web Amavada www.amavada.com, site web Tandem www.caentandem.com et site web L'Atelier Ecuyère www.atelierecuyere.fr

