Caen. Caen : les festivités de Noël réservent des surprises

Noël, la période qui réjouit tout le monde. Et on sait pourquoi, les cadeaux, les repas, l'ambiance qui règne… C'est pourquoi, cette année encore, la ville de Caen (Calvados) met le paquet. Dès samedi 24 novembre 2018, les festivités vont démarrer. Parmi les classiques, la grande roue. Elle investit l'esplanade de l'hôtel de ville jusqu'au dimanche 6 janvier 2019. "C'est une attraction qui plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Et on peut voir la ville autrement", affirme Véronique Debelle, adjointe au maire chargée du commerce et de l'animation commerciale.

L'arrivée du Père Noël

Pour célébrer la venue du Père Noël, la compagnie Remue-Ménage déambule dans le centre-ville le samedi 1er décembre 2018 à partir de 17h30. À savoir que le départ est prévu rue de Strasbourg. Un moment fort pour les enfants. Mais pas de panique. Si vous ne pouvez pas être présents, le Père Noël emménagera jusqu'au dimanche 23 décembre 2018, dans sa cabane sur le marché de Noël.

Cette année, le marché de Noël augmente sa durée de présence. Il sera présent du samedi 1er au lundi 31 décembre 2018 sur la place Saint-Sauveur. 59 chalets proposent jouets, vêtements, accessoires, objets artisanaux et de décoration. Mais également de l'alimentaire et des boissons. Particularité cette année, un volet international. Des produits russes, maghrébins, vietnamiens, belges, canadiens… L'association Cœur de Caen commerce propose, rue Bellivet, un village. Ce dernier réunit producteurs et artisans du samedi 15 au samedi 22 décembre 2018 de 11 heures à 20 heures.

Direction la glisse

La patinoire fait son retour dès le 30 novembre 2018 sur l'esplanade Léopold-Sedar-Senghor (Rives de l'Orne). - DR

La traditionnelle patinoire fait son retour dès le vendredi 30 novembre 2018 sur l'esplanade Léopold-Sedar-Senghor. Ouverte les mercredis, samedis et dimanche de 11 heures à 18 heures (hors vacances scolaires). Ensuite, ce sera tous les jours, mêmes horaires lors des vacances de Noël.

Nouveauté. Une piste de luge de 40 mètres de longueur prend place le samedi 15 décembre jusqu'au dimanche 6 janvier 2019 place Jo-Tréhard. Un bon moment à partager en famille.