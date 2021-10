Alençon. Orne : Jules atteint de la maladie de Lyme, à la télé avec Thierry Ardisson

Un reportage consacré au combat contre la maladie de Lyme de Jules, un jeune garçon d'Alençon (Orne), sera diffusé dimanche 18 février 2018 dans l'émission Salut les Terriens, présentée par Thierry Ardisson, sur C8.

Le quotidien impacté

Jules est atteint depuis l'âge de 2 ans. Pour être soigné, il n'a pas d'autre choix que de se rendre tous les 2 mois aux États-Unis. Cette maladie le rend très malade et entraîne des handicaps moteurs et une perte totale du langage. Elle affaiblit également son système immunitaire et ouvre la porte à de nombreuses co-infections (bactéries, virus et parasites). Cela peut entraîner des pathologies graves, que le corps médical appelle désormais "Syndrôme évolutif associé à des infections intracellulaires chroniques".

120.000 euros par an

Depuis ses aller-retours aux États-Unis, Jules va mieux. Mais ces soins coûtent la bagatelle de 120.000€ par an à ses parents, qui ont mis en place une solidarité financière autour de ce petit garçon. Il existe notamment une cagnote Leetchi sur internet. Les dons peuvent aussi être envoyés par courrier à Association " Pour l'avenir de Jules ", 28 TER rue Candie, 61000 Alençon.

Il y a quelques mois, c'est l'ancien présentateur de Questions pour un champion, Julien Lepers, qui avait donné un coup de pouce à Jules.

Pratique. Salut les Terriens, dimanche 18 février à 19h sur C8

