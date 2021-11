Alençon. Alençon : un apéro géant pour soutenir le petit Jules

Jules, un jeune garçon d'Alençon (Orne), atteint de la maladie de Lyme, n'a pas d'autre choix, pour se faire soigner, que d'aller tous les deux mois aux États-Unis. Des tirelires ont été mises en place dans de très nombreux commerces d'Alençon. Plusieurs associations ont réalisé des animations pour récupérer de l'argent pour aider la famille.

Pour aider financièrement les parents de Jules, le club-service "Ladies Circle France" organise un immense "apéro printanier", ce vendredi soir 2 juin 2017 à partir de 18h30, dans la Halle au Blé d'Alençon, dans l'Orne.

Soirée de soutien financier

Au programme: apéro géant, dégustation de bières, planches de charcuterie, concert avec le groupe "In the Back Yard", qui avait ouvert le Tendance Live d'Alençon le 28 janvier dernier ... et fin de soirée avec disc-jockey. Erika Préel, présidente de "Ladies Circle":

Cent soixante-dix personnes avaient participé au premier apéro-printannier, en 2016. On en espère beaucoup plus, ce vendredi soir, jusqu'à 2h du matin.

