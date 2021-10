Rouen. Kebi : l'acteur local des coursiers à vélos

C'est une success story locale qui ne se dément pas. Deux amis se sont lancés dans l'aventure de Kebi en 2015 : Maxime Delaporte et Hugo Foulon. Tous deux étudiants à Rouen (Seine-Maritime) à l'époque et passionnés de vélo, ils cherchent à travailler pour un coursier local. Mais en vain. Pas de services de ce type à Rouen à ce moment là. Qu'à cela ne tiennent, les deux compères se lancent dans la création de leur activité, en autoentrepreneurs.

Ainsi naît Kebi, soit bike à l'envers. "À la base, nous n'étions qu'un service de coursiers à destination des professionnels pour des livraisons de plis et de colis. Et puis on a très vite voulu toucher le grand public", explique Hugo Foulon. Kebi lance alors son site de e-commerce pour la livraison de repas à domicile, en partenariat avec des restaurants. Le modèle fonctionne, une dizaine de coursiers prennent part à l'aventure. Les deux camarades se développent et se lancent à Caen (Calvados) à l'été 2017, et bientôt au Havre (Seine-Maritime).

Kebi devient SARL

En décembre 2017, les deux cofondateurs passent un cap. Kebi devient une société à responsabilités limitées. "On voudrait désormais passer un maximum de nos coursiers en CDI, pour les fidéliser", explique Hugo Foulon. Une chose rarissime dans le secteur. Ce statut pourrait aussi mener Kebi vers des objectifs plus ambitieux en organisant des levées de fonds ou en empruntant pour financer ses envies de développement. Une affaire qui roule.

A LIRE AUSSI.

Des livreurs de Deliveroo manifestent pour une hausse du prix de la course

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain