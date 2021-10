Caen. A Caen, l'Epée Normandie Excellence grandit plus vite que prévu

Née en 2015 d'une fusion entre les équipes premières des clubs de Caen (Calvados) et Lisieux, l'Épée Normandie Excellence se donnait pour objectif d'atteindre la Nationale 1 en 10 ans. Le pari a été gagnant bien plus tôt que prévu puisque l'équipe évolue au plus haut niveau français depuis cette année.