festival. La 28e édition des Boréales

Danse, théâtre, littérature, cirque, musique et exposition sont au programme de la 28e édition du festival Les Boréales. Ce festival, qui a lieu du 14 au 24 novembre, met en avant les cultures des pays nordiques et baltes. Cette année, la Norvège sera l'invité d'honneur. Un volet est dédié à l'univers du métal, la Norvège étant considérée comme le "royaume du métal". Deux films Blackhearts et Lord of chaos seront diffusés à Caen, le premier à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, les 15 et 17 novembre et le second au cinéma le LUX, le 22 novembre.

Côté musique, la célèbre chanteuse Barbara Hendrix sera présente à l'Abbaye aux dames de Caen le 18 novembre ainsi que le pianiste de légende Tord Gustaven sur la scène du théâtre de Caen le 16 novembre. Outre ce programme, les festivaliers auront le plaisir de déguster les saveurs des pays nordiques, notamment au café Mancel le 17 novembre. Treize auteurs nordiques participeront à des débats littéraires dont cinq Norvégiens. Oskaras Koršunovas revient aux Boréales avec le théâtre national de Lituanie pour présenter au public une version explosive de Tartuffe de Molière au Théâtre d'Hérouville les 14 et 15 novembre.

Des événements sont également organisés dans toute la Normandie, notamment à Cabourg, Falaise, Lisieux, Évreux, Avranches, Cherbourg, Alençon ou encore à Yvetot.

Pratique. Pour en savoir plus sur le programme, les lieux et les dates, rendez-vous sur : lesboréales.com.

