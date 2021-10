La Ferté-Macé. Inscriptions ouvertes pour L'Incendiaire VI à La Ferté-Macé

Les bénévoles de "L'incendiaire" ont failli tout arrêter après la course de l'an dernier, à cause du travail que représente l'organisation, mais un sponsor les a poussés à poursuivre. La sixième édition sera donc disputée le samedi 15 septembre 2018 autour du plan d'eau de La Ferté-Macé (Orne), sur un nouveau circuit de 8 kilomètres, avec de nouveaux obstacles.

Elle brûle le moral, les cuisses et les calories

Cette course à obstacles a pour but de rapporter de l'argent pour les pupilles des pompiers et pour les œuvres sociales des sapeurs-pompiers de l'Orne. 4 200 places sont disponibles, mais celles et ceux qui veulent participer ne doivent pas trop tarder à s'inscrire.

Une seule course est proposée cette année, sur 8 kilomètres. Thierry Barbier, responsable de l'organisation:

Pour simplifier l'organisation administrative de l'épreuve, cette année les inscriptions sont à faire individuellement. Tarif : 20€ pour la course de 8km ; 24€ avec chronométrage.