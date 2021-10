Flers. Inscriptions maintenant pour la nouvelle course à obstacles " des Criquets "

Une bonne nouvelle pour les amateurs de "courses à obstacles": la naissance d'une nouvelle épreuve en Normandie, ce sera le samedi 5 mai 2018, sans chronométrage mais uniquement pour le fun. Cette " Course des Criquets " sera disputée sur un circuit de six kilomètres avec 32 obstacles (pour les adultes). Le circuit est tracé à cheval sur les départements de l'Orne et du Calvados, entre Condé-en-Normandie et Saint-Pierre-du-Regard.

La course des criquets

Elle s'appelle Course des Criquets, car, même si personne ne sait expliquer pourquoi, c'est le surnom des gendarmes de l'Orne. La course est organisée par le comité des fêtes des gendarmes de la communauté de Brigades de Flers. Aline Chevalier, gendarme … et l'un des organisateurs :

Outre la Course " adultes " sur 6 kilomètres, une course " kids " est également organisée sur 2km, et une course " Ados " sur 4km.

Les inscriptions se font uniquement via le site Internet de la course (choix possibles des horaires de départs organisés par " vagues " toutes les 20mn). 5 euros pour les " kids ", 8 euros pour les " ados ", 16 euros pour les adultes jusqu'au 28 février, 18 euros à partir du 1er mars. Course limitée à 999 participants. Déguisements bienvenus. Village restauration/exposants au départ/arrivée.

