Alençon. Pensez à vous inscrire (maintenant !) à la Col'Orne 2019

Si vous y étiez, vous en avez gardé un souvenir extraordinaire. Si vous n'y étiez pas … vous auriez dû y être ! La première promotion des étudiants podologues/pédicure de l'Ifres d'Alençon (Orne) pour faire bouger la ville, avaient décidé d'organiser Col'Orne : une course pleine de pigments de couleurs, en 2018.

Énorme succès

Col'Orne#1 a été un succès presque inespéré avec 863 participants, âgés de 5 à 80 ans sous un soleil éclatant, et dans une ambiance indescriptible, entre la zumba collective d'échauffement sur la Place Foch et le course (ou marche) dans le Parc des Promenades.

Le départ de l'édition 2018 de la Col'Orne. - Eric Mas

Édition 2019

L'association Les pieds Ornais des étudiants pédicures/podologues d'Alençon ne pouvait pas rester sur une seule édition, qui entre dans leur cursus de formation au titre de sport et santé, et de la lutte contre la sédentarité. Les étudiants récidivent en 2019, et il vous reste peu de temps, jusqu'au 21 avril pour vous inscrire à la seconde édition de la Col'Orne.

Inscriptions jusqu'au 21 avril 2019

La Col'Orne 2019, ce sera une marche (2,5km) et course (5km) sur un " parcours surprise " (accessible PMR), plein de pigments de couleurs, qui aura lieu dans le centre-ville d'Alençon (Orne), le 17 mai, mais cette année au départ du parc de la Providence, avec forum d'infos paramédicales au départ, buvette et restauration … et DJ à l'arrivée.

Inès Sgard, membre de l'équipe organisatrice :

Inès Sgard Impossible de lire le son.

Le bénéfice engrangé sur la Col'Orne 2018, ajouté à celui de 2019, permettra aux 18 étudiants de concrétiser un projet fou, du 14 au 26 octobre 2019 : s'envoler pour l'île de la Réunion, pour seconder l'équipe médicale sur le grand raid de La Diagonale des Fous (164km, 9917 mètres de dénivelé positif), pour lequel l'un des étudiants de l'Ifres a été sélectionné … comme concurrent !

La Col'Orne 2019. - Eric Mas

Les inscriptions (15 euros y compris T-shirt et goodies) pour la Col'Orne 2019 se font ici, dans la limite de 1200 places adultes et 200 places enfants (6/10 ans).

A LIRE AUSSI.

Alençon: l'école Ifres, toute entière mobilisée pour le Téléthon