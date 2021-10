Hors Normandie. La chanteuse et compositrice Julia Michaels sur la BO de 50 Nuances plus claires

D'abord compositrice pour de nombreux artistes (Selena Gomez, Demi Levato ou même Britney Spears), Julia Michaels grandit désormais en solitaire sous les projecteurs. Vous l'avez entendue sur Tendance Ouest lors de la sortie de son titre "Issues".

Après avoir travaillé aux côtés du DJ Kygo et chanté lors des Jeux Olympiques de 2016, cette Américaine de 24 ans dévoile "Heaven" sur les plates-formes de streaming mais également par le biais du cinéma. En effet la bande originale de 50 Nuances plus claires actuellement sur grand écran propose son nouveau bébé. Cette chanson lui permet de nous raconter son attirance pour les beaux et mauvais garçons.

Voici son clip, en adéquation avec cette période de Saint Valentin.

La bande originale du 3ème volet des aventures d'Anastasia Steele et Christian Grey propose une autre chanson de Julia Michaels "Are you", mais aussi d'autres pointures telles que Rita Ora, Sia, Ellie Goulding ou encore Liam Payne.

Souvenez-vous également du titre qui a lancé la carrière solo de Julia Michaels.

