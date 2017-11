Les disques de Noël 2017 : Sia, Elvis Presley, Gwen Stefani, Hanson...

Elvis, Sia, 98 Degrees, Gwen Stefani, Hanson... Les artistes d'hier et d'aujourd'hui vous proposent leurs albums de Noël pour la fin de l'année. En voici six à écouter et réécouter pendant la période des fêtes.

Sia - "Everyday Is Christmas"

L'auteure-compositrice et interprète australienne fait paraître ce mois-ci des chansons de Noël inédites. Pour l'écriture des dix titres de cet album, elle a travaillé avec Greg Kurstin, notamment sur le single "Santa's Coming For Us". Sortie le 17 novembre.

98 Degrees - "Let It Snow"

Si vous voulez faire de vos fêtes un voyage dans le temps, vous trouverez votre bonheur dans ce récent disque du boys band des années 1990. L'album, qui comprend 12 titres, fait suite à "This Christmas", paru en 1999, et contient des classiques de Noël ainsi que le titre original "Seasons of Love".

"Christmas with Elvis and the Royal Philharmonic Orchestra"

Cet album de Noël d'Elvis Presley est un enregistrement récent réalisé à partir de pistes vocales extraites de deux albums de Noël enregistrés en 1957 et 1971, et posées sur de nouveaux arrangements interprétés par le Royal Philharmonic Orchestra de Londres.

Hanson - "Finally It's Christmas"

C'est confirmé, la nostalgie des années 1990 a le vent en poupe, avec cet album du trio Hanson comprenant quatre titres originaux et huit classiques du répertoire. Les Hanson ont fait un petit frère à leur album de Noël précédent, "Snowed In". Mais cette fois, c'est sur des titres enregistrés par Elvis Presley, Stevie Wonder et bien d'autres qu'ils plaquent leurs accords.

Cheap Trick - "Christmas Christmas"

Le groupe de rock américain emblématique a enregistré un album de 12 titres sur le thème des vacances. Trois sont des compositions originales et les autres sont des reprises de classiques de Chuck Berry, des Ramones et des Kinks, entre autres.

Gwen Stefani - "You Make It Feel Like Christmas"

L'ex-chanteuse de No Doubt a offert cet album de 12 titres à ses fans, qui comprend un duo avec son compagnon, Blake Shelton, sur le titre éponyme. Ce disque est une compilation de morceaux anciens et inédits, les nouveaux faisant souvent référence à Blake Shelton.

A LIRE AUSSI.

A Memphis, les sosies d'Elvis se pressent pour "rendre hommage" au King