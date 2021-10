Caen. Football (Ligue 1, 25e journée) : Caen termine sa semaine invaincu à Guingamp...

Le match.

C'est dans un 5-3-2 déjà vu ces dernières semaines que Patrice Garande décide d'entamer la rencontre. La stratégie est payante puisque les premières incursions nettes sont caennaises, Ait-Bennasser puis Crivelli mettant Johnsson sur le gril (3e , 10e). Peeters lui aussi, hérite d'une position idéale mais manque son lob devant le portier local (14e). Le quart d'heure de jeu passé, Ait-Bennasser cède sa place groggy, sur un contact avec son partenaires Crivelli (16e). L'effet est quasi immédiat, Caen n'est plus dangereux et Guingamp peut à son tour prendre le contrôle des opérations. Cet état de fait perdure jusqu'à la pause avec un rythme et un intérêt qui se délitent au fil du temps.

Seconde période soporifique

Et l'idée se poursuit d'entrée de seconde période .L'EAG veut coloniser le camp normand et les Normands eux, veulent défendre et jouer les contres. Dès lors, sans grand rythme et sans plus d'occasions on commence à s'ennuyer à l'heure de jeu. Et le temps passe sans le moindre changement de physionomie malgré les changements effectués par les deux entraîneurs. Et le temps passe sans le moindre changement de physionomie malgré les changements effectués par les deux entraîneurs. Caen pense pourtant tirer les marrons du feu sur un corner mais Johnsson parade sur une tête de Da Silva (82e). Plus rien ne bougera jusqu'au coup de sifflet final.

Réaction.

Damien Da Silva (défenseur, Caen) : "Quelques petits regrets car on a eu quelques coups à mieux négocier. Après, on est satisfaits car on n'encaisse pas de but et c'est positif. Ce qui est bien, c'est que tout le monde s'adapte aux nouveaux systèmes, ça nous permet de prendre des points".

La fiche.

Mi-temps : 0-0 , Arbitre : M. Jochem

Avertissements : Guingamp : Briand (33e) , Caen : Sankoh (56e), Genevois (87e)

Exclusion : Guingamp : Kombouaré (entraîneur, 45e)

GUINGAMP : Johnsson, Ikoko, Kerbrat, Eboa, Rebocho, Grenier (N'Gbakoto 65e), Phiri, Bénézet (Thuram 65e), Coco (Didot 84e), Blas, Briand, entr : Antoine Kombouaré

CAEN : Vercoutre, Guilbert, Genevois, DaSilva, Djiku, Avounou, Ait-Bennasser (Sankoh 16e), Féret (cap), Peeters, Crivelli (Santini 75e), Rodelin, entr : Patrice Garande

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1, 18e journée) : Caen et Guingamp dos à dos...

Football (Ligue 1, 24e journée) : Victoire essentielle de Caen face à Nantes !

Football (Ligue 1, 19e journée) : Paris Saint-Germain s'offre sereinement Caen pour terminer 2017

Football (Ligue 1, 10e journée) : Caen n'a jamais fait illusion à Monaco

Football (Ligue 1, 21e journée) : Caen l'emporte à Bordeaux et se donne de l'air !