Football (Ligue 1, 21e journée) : Caen l'emporte à Bordeaux et se donne de l'air ! 

D'abord solides dans un match sans rythme, les Caennais ont parfaitement profité des événements en fin de rencontre pour aller chercher trois points essentiels chez des Bordelais plongés dans la crise.

Le match.

Lancés dans la rencontre avec un onze inédit, laissant Stavitski honorer sa première titularisation dans un 4-4-2 rarement utilisé par Garande. Chaque formation y va de son test sur la défense adverse, Baysse et Laborde pour Bordeaux (4e, 19e), Rodelin par deux fois pour Caen (10e, 22e ). Pas forcément entraînante, la rencontre ronronne et n'offre que peu de situations dangereuses, chaque formation préférant assurer la solidité de son secteur défensif.

Dans les dernières minutes

La seconde période débute sous des trombes d'eau et sans le moindre rythme dans les débats. Les fautes se succèdent et l'on ne voit pas la moindre issue heureuse, ni pour l'une, ni pour l'autre des deux formations. Pas la moindre occasion à signaler, pas la moindre volonté d'aller remporter le match, les minutes filent dans un rare ennui. Jusqu'à la 84e minute où M. Jochem est averti par son assistant pour un coup de coude de Baysse à Santini. Le buteur Croate ne se pose pas de question et transforme l'offrande. Un but d'une importance capitale, qui offre les trois points à Caen (84e). Rodelin sur un ultime contre au bout du temps additionnel, vient boucler les débats dans le but vide (90e+4) pour un succès essentiel dans ce début d'année 2018.

Les buts.

84e : Penalty pour Caen ! Sur un retour de jeu sans ballon, Baysse met un coup de coude à Santini. M.Jochem est alerté par son assistant et accorde le penalty. Santini transforme en prenant Costil à contre-pied.

Bordeaux : 0- Caen : 1

90e + 4 : Sur un coup franc renvoyé par la défense caennaise, Costil monté pour prêter main forte à ses partenaires a déserté son but. Le ballon est remonté et Rodelin, du milieu de terrain, expédie une frappe gagnante au fond du but vide.

Bordeaux : 0- Caen : 2

La fiche technique.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Jochem

Avertissements : Bordeaux : Laborde (2e), Youssouf (84e), Caen : Stavitski (24e), Bessat (31e), Djiku (66e), Sankoh (83e)

Exclusion : Baysse (84e)

BORDEAUX : Costil, Sabaly, Koude, Baysse, Poundje (Youssouf 84e), Lerager, Toulalan (cap), Meïté (Sankharé 58e), Malcom, Laborde, DePréville (Kamano 67e), entr : Jocelyn Gourvennec

CAEN : Samba, Guilbert, Bessat, DaSilva, Djiku, Sankoh, Féret (cap), Ait-Bennasser (Delaplace 46e), Stavitski (Bazile 70e), Rodelin, Santinin, entr : Patrice Garande

BUTS : Caen : Santini (84e sp), Rodelin (90+4).

