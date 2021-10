Étoffé. Théâtre : Alibaba revisité par la Canaille, à Canteleu

Alibaba, les 40 voleurs et l'esclave Morgiane est une création originale de Denis Buquet du théâtre de la Canaille destinée au jeune public. Il y livre une version plus authentique du conte et signe une mise en scène audacieuse ayant recours à des tissus suspendus et à une bande-son inspirée par les sonorités du Moyen-Orient.

Une discrète héroïne

"Nous ne sommes que trois sur scène pour endosser les rôles de tous les personnages du conte. Il nous suffit de changer un élément du costume pour changer de personnage. J'incarne par exemple le capitaine des voleurs, la femme de Kassim, une femme égocentrique et cupide, et le narrateur, explique Denis Buquet, le directeur de la compagnie. Nous sommes d'ailleurs tous, tour à tour narrateurs". La forme originelle du conte est celle du récit. Pour rendre plus vivant Alibaba, l'artiste a pris le parti de créer des dialogues, "Je conserve cependant toute la trame du conte et je me réfère au conte originel non pas à la version édulcorée du Disney. Or dans cette version on découvre que la véritable héroïne de l'histoire, c'est l'esclave Morgiane, d'où le sous-titre de la pièce". Morgiane prudente et rusée dénoue en effet toutes les situations dangereuses dans lesquelles Alibaba met sa famille. Elle fait preuve de courage, de lucidité et d'intelligence.

Un décor textile

"Ce spectacle a été créé en novembre 2016 à Grand-Couronne mais il a depuis été décliné en deux formes, explique Denis Buquet : l'une est tout terrain, on la propose régulièrement aux scolaires, et l'autre est jouée en salle de spectacle et bénéficie d'une mise en scène plus raffinée". C'est cette deuxième version que le public découvrira à l'ECFM. "Dans cette mise en scène nous jouons beaucoup avec les tissus suspendus pour suggérer les lieux emblématiques du conte. Les étoffes rutilantes évoquent la richesse du Moyen-Orient et ce jeu qui combine tissu et lumière suffit à faire voguer l'imaginaire du public. La porte de la grotte des voleurs est ainsi simplement suggérée par un lourd tissu de brocard manipulé à vue. Mais ce jeu permet aussi de créer de la distance vis-à-vis de la cruauté du conte : ainsi lorsque le frère cupide d'Alibaba est assassiné par les voleurs, le corps est dissimulé dans les tissus, c'est suffisamment suggestif pour le jeune public".

Pratique. Mardi 20 février à 18h30. ECFM de Canteleu. Tarif 2 à 6€. Tél. 02 35 36 95 80

