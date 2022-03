Petit-Couronne. Blanc comme neige : un conte initiatique pour enfants

La compagnie de la Magouille présente Blanc comme neige au Sillon, à Petit-Couronne (Seine-Maritime), mercredi 13 novembre 2019 : un spectacle pour enfant qui mêle jeu d'acteurs et de marionnettes. Solène Briquet, auteure du spectacle et interprète, qui est également à l'origine de cette compagnie rouennaise créée en 2008, nous explique ce projet :

Quelle est l'histoire de cette compagnie ?

"L'activité de la compagnie débute réellement en 2011, avec la création de 'Cet enfant' de Joël Pommerat : un travail autour de la figure du Playmobil avec un traitement de la vidéo en direct et un contrebassiste au plateau. S'ensuivent plusieurs spectacles : De la mort qui tue (2012), M/W ou le Maître et Marguerite (2013), C'est l'enfer ! (2015). La compagnie mène en parallèle un important travail de territoire, notamment avec le CHU de Rouen. Elle reçoit des financements depuis cinq ans par l'ARS (Agence Régionale de santé, NDLR) culture santé qui la conduit à travailler sur le sujet des personnes âgées. En 2019, la Magouille crée Gaston la Banane et s'attaque au sujet de la solitude et de l'accompagnement vers la fin de vie. Actuellement, Feuferouite se prépare pour 2020. La Magouille vient de passer également une commande d'écriture à l'autrice Julie Aminthe, autour de la figure d'une aide-soignante, et soulève le tabou de la sexualité chez les personnes âgées dans les espaces de vie collective".

Quelle est la spécialité de la compagnie ?

"Cécile Lemaître et moi-même sommes à l'origine de cette compagnie. Nous travaillons systématiquement le jeu d'acteurs en dialogue avec la marionnette, et la manipulation d'objets est notre principal outil d'expression. La manipulation s'opère généralement à vue dans notre compagnie, ce qui requiert une grande exigence dans l'interprétation. Le choix des techniques de manipulation se fait en fonction du sens dramaturgique du spectacle, mais nos modes d'expression sont très divers et s'étendent des arts plastiques au théâtre en passant par la vidéo ou la musique : c'est ce qui a donné son nom à la compagnie. 'La magouille', c'est l'idée de la fabrication, du bricolage, la bidouille".

Quelle est la particularité du spectacle Blanc comme neige ?

"En 2017, la Magouille propose un premier spectacle jeune public baptisé Blanc comme neige : le sujet s'inspire des contes traditionnels inuits. Nous avons eu l'envie de créer un spectacle destiné aux enfants car c'est un public que nous côtoyons fréquemment sur des ateliers d'initiation à la marionnette. L'univers du grand Nord nous attirait et fait écho à la catastrophe écologique imminente. Nous avons lu plusieurs contes inuits qui nous ont plu malgré leur cruauté, et nous nous sommes inspirées de plusieurs histoires pour enfants en réfléchissant aux thématiques qui pouvaient intéresser les plus jeunes : les animaux du pôle Nord, la glace, les igloos, les manteaux de fourrure ainsi que la question de l'identité. Nous avons ensuite mené ce que nous appelons une écriture collective de plateau, avec l'aide de deux artistes, Hubert Jegat et Yann Dacosta".

S'agit-il de théâtre d'objets ou de marionnettes ?

"Ce spectacle marie théâtre et marionnettes : le héros Blanc comme neige est une marionnette d'un enfant de cinq ans taille réelle, il est accompagné de sa grand-mère Ningiuk une comédienne qui manipule également la marionnette. Les animaux sont représentés par des masques qui rappellent la glace sculptée et sont portés par une autre comédienne. Il y a également un animal récurrent, qui est le pingouin, figuré par une marionnette à gaine".

Quel est le sujet de la pièce ?

"C'est un spectacle qui parle d'identité. Blanc comme neige est un enfant qui a un problème : il disparaît tout le temps, dans la neige, dans le ventre de la baleine, etc. C'est pour cela qu'il doit changer de prénom. Sa grand-mère lui raconte des passages de sa vie en lien avec les animaux de la banquise afin de l'aider à trouver son animal protecteur. Ces histoires sont des flash-back où l'on retrouve Blanc comme neige quand il était plus petit".

Quels sont les artifices que vous avez choisis pour évoquer cet univers ?

"Nous avons choisi d'exprimer la blancheur du grand Nord : le décor est tout blanc et de blancs multiples - les Inuits ont dans leur langue un champ lexical très large autour de la couleur blanche pour la définir en finesse. Telle la banquise, les animaux sont blancs, ils se fondent dans ce décor de banquise. Nous avons fait appel au vidéaste Nikodio pour la première fois pour la scénographie. À partir d'une captation de glace en train de fondre, il retravaille sur ce support plastique à l'aide d'encres et de dessins pour concevoir des animations. L'espace scénique est entièrement blanc, mais plongé dans la pénombre. Le travail de Nikodio est une vidéo continue, et c'est notre seule source de lumière pendant le spectacle. Il complète cette scénographie et le récit par des ambiances conçues sur mesure : la tempête, la nuit étoilée, le soleil de l'été, dans la mer…".

Mercredi 13 novembre 2019 à 14 h 30. Le Sillon à Petit-Couronne. De 3 à 8€. Tél. 02 35 69 12 13