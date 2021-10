Jeune public. Les carnets de Peter : une création originale du Théâtre du tilleul

Dans une étrange bibliothèque, à la nuit tombée, quatre personnages nous racontent le destin exceptionnel de Peter Neumeyer, un auteur américain spécialisé en littérature jeunesse. Jeune garçon juif né dans l'Allemagne nazi puis contraint à l'exil, séparé par la force des choses de ses grands-parents aimants, il n'en réussit pas moins à surpasser ce drame personnel et à se forger un optimisme sans faille. Dans ce spectacle original qui traite de la résilience présenté à l'espace Beaumarchais de Maromme le 14 janvier à 19 heures, les comédiens de la Cie belge le Théâtre du tilleul alternent jeu d'acteur et théâtre d'ombre pour mêler étroitement récit et fiction. On y découvre son alter ego de papier, héros de ses albums jeunesse dont l'histoire vient résonner avec la sienne. "C'est par le livre que l'auteur qui fut l'un des pionniers de la littérature jeunesse aux États-Unis a trouvé son salut", souligne l'auteure Carine Ermans qui, après avoir rencontré l'écrivain, a décidé d'exhumer ces histoires inédites et de dévoiler ce destin hors du commun. (De 3 à 5€. Réservation au 02 35 74 05 32)