Le-Havre. Football (Ligue 2, 25e journée) : Le Havre refroidit Brest

Le match

Cette fois, le HAC n'a pas dû courir après le score, contrairement à ses trois rencontres précédentes, où il avait à chaque fois encaissé un but précoce. Grâce à la 13e passe décisive cette saison de Ferhat et au 9e but de Mateta, les Ciel et Marine se mettaient rapidement sur de bons rails (1-0, 12e). Ce fut, hélas, le seul temps fort d'une première mi-temps vraiment peu enthousiasmante, guère propice, en tout cas, à réchauffer un public transi de froid.

Les Havrais toujours invaincus à domicile

Il fallait attendre la 49e minute pour voir la première frappe cadrée des Bretons, œuvre de Belaud. Balijon était à la parade. Le HAC répliquait par une frappe de Bonnet trop enlevée (54e), puis par une tête d'Assifuah captée par Larsonneur (61e). Les Havrais allaient rester jusqu'au bout à la merci d'un retour brestois. Balijon devait une nouvelle fois sortir le grand jeu pour détourner une tentative puissante de Charbonnier (86e). Et ainsi préserver la victoire des siens. Un succès qui permet au HAC, toujours invaincu à domicile cette saison, de remonter à la 5e place, à deux points de l'AC Ajaccio, 2e.

Prochain match le vendredi 16 février 2018 à Sochaux.

Le but

13e : Ferhat trouve Mateta au coeur d'une défense brestoise incroyablement permissive. La frappe à ras de terre de l'attaquant havrais ne laisse aucune chance à Larsonneur.

HAC - Brest : 1-0

Réaction

Oswald Tanchot (entraîneur du Havre) : "C'est la victoire de l'efficacité et de la solidité. On était sur une série incroyable de buts encaissés en début de match. Là, on a vu une équipe qui avait à cœur de garder sa cage inviolée. Maintenant, il faut confirmer et montrer qu'on est capable d'être régulier."

La fiche

Arbitre : M. Lavis. Spectateurs : 6 775

But HAC : Mateta (13e)

Avertissements HAC : Assifuah (31e) ; Brest : Belaud (58e), Pi (89e)

HAC : Balijon – Coulibaly, Moukoudi, Bain, Camara – Fontaine, Lekhal – Ferhat, Bonnet (Guitane, 84e), Assifuah (Youga, 71e) – Mateta (Andriatsima, 71e). Entraîneur : Oswald Tanchot

BREST : Larsonneur – Belaud, Chardonnet, Weber (Berthomier, 82e), Kiki – Gastien, Pi, Coeff - Faussurier, H. Diallo (Butin, 77e), Autret. Entraîneur : Jean-Marc Furlan

