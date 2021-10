Le-Havre. La nuit de l'orientation au Havre

La 9e Nuit de l'orientation au Havre se déroule vendredi 9 février 2018 à la CCI Seine Estuaire (Seine-Maritime). Une soirée consacrée entièrement à l'avenir professionnel des jeunes dès le collège. Cette année, 73 entreprises et centres de formation ont répondu présents pour guider les visiteurs et valoriser les métiers du territoire.

Un espace test

Il y aura différents espaces : le pôle information et orientation, le pôle rencontre avec les professionnels, un espace dédié à la création d'entreprise et même un espace test. Ce dernier est destiné aux jeunes qui n'ont pas d'idée précise quant à leur avenir professionnel. Un logiciel informatique peut les aider. Écoutez Francine Féret, manager projet emploi, orientation et alternance à la CCI Seine Estuaire :

En 2017, la Nuit de l'orientation au Havre avait attiré 1 600 visiteurs.

9e Nuit de l'orientation à la CCI Seine Estuaire du Havre – vendredi 9 février 2018 – de 16h à 21h – entrée libre et gratuite.

