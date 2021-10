Théâtre. L'Iliade sur la scène de la Renaissance à Mondeville

La tournée de la Compagnie A Tire-d'Aile, qui met en scène L'Iliade s'arrête mercredi 21 février 2018 au théâtre de la Renaissance à Mondeville (Calvados). Elle présente une adaptation très énergétique, signée Pauline Bayle. Sur scène, cinq acteurs se confrontent à deux épopées à l'origine de notre civilisation. Ils sont les dieux et déesses de l'Iliade et de l'Odyssée.

Adaptation puissante, mise en scène sobre

Le talent de Pauline Bayle fait de ce chef-d'œuvre un spectacle éclatant et sophistiqué sous une apparence simple et sobre. Les cinq acteurs unissent leurs voix pour raconter les histoires d'Achille, Hélène, Andromaque, Hector et Agamemnon.

Ce qu'il faut retenir de ce spectacle, c'est toute l'énergie et la fougue de ces acteurs qui font de la pièce un autre regard sur cette épopée si célèbre. À ne rater sous aucun prétexte.

Pratique. Mercredi 21 février à 20h30 à la Renaissance. Tarifs de 7 à 13 €. Billetterie au 02 31 35 65 94

