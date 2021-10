Hors Normandie. HIT QUIZ : gagnez votre trottinette électrique (adulte) d'une valeur de 699€

Du lundi 5 au vendredi 9 février, jouez au HIT QUIZ avec Fred dans l'After-Work. Le meilleur candidat de la semaine, le CHAMPION, remporte une trottinette électrique adulte d'une valeur de 699€.



Gagnez votre trottinette électrique sur Tendance Ouest.



De couleur noire, cette trottinette électrique est parfaite pour les déplacements urbains. D'une puissance de 1000 Watts, elle roule jusqu'à 30 km/h, se plie pour prendre peu de place à la maison, et pour plus de sécurité, elle est équipée de freins a disque avant et arrière.



Fil de la Compétition :



Lundi :

17h30 - Nicolas (Ranville - 14) - 5 Bonnes Réponses - CHAMPION -

HIT QUIZ - Lundi 17h30 - Nicolas Impossible de lire le son.



Mardi :

17h30 - Fabien (Rouen - 76) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Fabien Impossible de lire le son.

19h30 - Mélanie (Cagny - 14) - 4 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Mélanie Impossible de lire le son.



Mercredi :

17h30 - Céline (Barentin - 76) - 7 Bonnes Réponses - CHAMPIONNE -

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Céline Impossible de lire le son.



Jeudi :

17h30 - Alexandra (Caen - 14) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Alexandra Impossible de lire le son.

19h30 - Hélène (Saint Laurent de Brévedent - 76) - 7 Bonnes Réponses. - CHAMPIONNE -

HIT QUIZ - Jeudi 19h30 - Hélène Impossible de lire le son.



Vendredi :

17h30 - Julie (Caen - 14) - 7 Bonnes Réponses. - CHAMPIONNE -

HIT QUIZ - Vendredi 17h30 - Julie Impossible de lire le son.

19h30 FINALE - Victoire d'Hélène

HIT QUIZ - Vendredi 19h30 - FINALE Impossible de lire le son.

Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Du Lundi 12 au Vendredi 16 février, Tentez de gagnez votre séjour pour la Saint Valentin au sein de Forges-Hotel à Forges Les Eaux.



Envoyez le code : FRED au 7 11 12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire). Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et faites en sorte de conserver votre titre de CHAMPION jusqu'au vendredi 16 février.

Bonne Chance !

