Révélations. Pour la St Valentin, un spectacle plein d'humour sur l'amour selon Wikipedia

Mathias Leboss, dans un seul sur scène à l'Almendra à Rouen les 10 et 11 février prochain, explore les origines de la fête de la St Valentin selon le site Wikipedia. La pièce se présente comme une pseudo-conférence.

Une conférence décalée

Encyclopédie libre sur internet conçu en 2001 par deux Américains philanthropes, le site ne cesse de s'enrichir grâce à la participation des internautes et constitue aujourd'hui une source précieuse d'information " A condition de savoir faire le tri, précise Mathias Leboss, car l'idée est bonne mais le fond laisse parfois à désirer". Dans sa nouvelle pièce, ce jeune auteur étudie les origines de la St Valentin : " Le wikikidi est un concept que j'ai imaginé avec un cousin. À l'occasion d'un festival de théâtre amateur à Mont St Aignan, nous nous étions penchés sur l'origine de la fête Noël et son lien avec les saturnales. Les wikikidis se consacrent systématiquement aux origines d'une fête traditionnelle et se présentent sous la forme d'une conférence avec un support powerpoint ou un tableau noir mais je tourne en dérision les informations du site ou m'interroge sur les rapprochements étranges qu'il établit".

La St Valentin décortiquée

Pour naviguer sur le site wikipedia il faut procéder par ramification : " De fil en aiguille on s'éloigne de plus en plus du sujet et on découvre des liens étranges comme celui que le site révèle entre la St Valentin et les lupercales romaines : c'est vraiment tiré par les cheveux et c'est ce qu'il me plaît de mettre à nu, des associations d'idées improbables et décousues". Dans ce spectacle sur la St Valentin, Mathias interroge les pratiques, leur diversité autour du monde et leur histoire mais découvre aussi beaucoup de choses qu'il partage avec son public : " Il existe par exemple des reliques de la St Valentin, ce que la plupart des gens ignorent". Ainsi, avec pour base wikipedia, le comédien interroge son public et sur le ton de l'humour attise sa curiosité.

Pratique. Samedi 10 à 19h30 et dimanche 11 février à 16H30. L'almendra à Rouen. Tarifs 7 à 10€. Résa 06 38 15 39 35