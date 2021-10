[Solidaire] Suite à l'appel de Natoo, elle lance le premier Frigo solidaire de Normandie

Les Frigos Solidaires existent déjà à Paris, Lille et Toulouse… Deux sont en projets en Normandie : à Caen (Calvados) et à Cherbourg (Manche). Le concept ? Un frigo de rue, en libre-service, dans lequel on peut déposer des aliments… ou se servir, en cas de besoin. Un vecteur de lien social, qui permet d'éviter le gaspillage !

Relayé par les Youtubeurs

"Le public visé, ce sont ceux qui ne sont pas du tout aidés, mais qui ne finissent pas les fins de mois. Les étudiants, les petites retraites… C'est aussi ouvert aux SDF" explique Aurélie Roumy, à l'initiative du projet à Cherbourg-en-Cotentin. Elle a découvert le concept grâce à la Youtubeuse Natoo qui s'en est fait l'écho le 10 janvier 2018.

À Cherbourg, l'affaire avance bien, puisqu'un commerce, Le Comptoir des Halles, est d'accord pour "héberger" ce frigo, et être garant de sa bonne utilisation. Car il y a des règles, notamment en matière d'hygiène, pour respecter la chaîne du froid.

• Ce que l'on peut déposer dans le frigo



- Fruits et légumes

- Produits secs (pâtes, riz, gâteaux secs…)

- Conserves, briques de soupe…

- Produits laitiers

- Plats cuisinés traiteurs avec une date de péremption

• Produits proscrits dans le frigo



- Viandes et poissons

- Alcool

- Plats cuisinés maison

Reste désormais à financer le frigo de Cherbourg. Aurélie Roumy a lancé une cagnotte sur internet, pour récolter les 1 300 euros nécessaires. Elle espère que le frigo pourra être inauguré d'ici trois mois. La fondatrice du 1er frigo parisien, Dounia Mebtoul, pourrait être présente… et pourquoi pas, Natoo ?

BONUS AUDIO - Aurélie Roumy explique le concept et pourquoi elle le lance à Cherbourg

Un frigo solidaire en projet à Cherbourg Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

De l'entrepôt au frigo public, l'Allemagne traque le gaspillage

Avec VRAC, "le bio, ce n'est pas que pour les riches"

Une jeune Rouennaise veut ouvrir une boutique 100% vegan