Caen. Football (Ligue 1, 24e journée) : "On avait un matelas d'avance, on ne l'a plus" 

A l'aube de cette 24e journée de Ligue 1, Patrice Garande a longuement analysé la situation du SM Caen qui reste sur un succès au cours des huit derniers matchs joués et revient à portée des formations de la zone de relégation. Cette situation, l'entraîneur caennais la regrette mais y apporte aussi les solutions.

Patrice Garande : "on avait un matelas d'avance, on ne l'a plus" avant Caen-Nantes Impossible de lire le son.

Face à Nantes, équipe surprise emmenée par Claudio Ranieri, Patrice Garande sait parfaitement à quoi s'attendre mais compte aussi beaucoup sur son nouveau duo d'attaque, Ivan Santini / Enzo Crivelli.

Patrice Garande : "Nantes c'est compact et ça joue direct" Impossible de lire le son.

SM Caen- FC Nantes, match ce dimanche 4 février 2018, coup d'envoi 17h, à suivre en fil rouge dans votre émission Tendance Sports.

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 1) : "Nul, bidon, catastrophique", le bilan de Patrice Garande après le naufrage de Caen devant Nantes (0-2)

Football (Ligue 1) : Naufrage de Caen face à Nantes et avenir en pointillés (0-2)

Football, Ligue 1. Caen-Nancy le mardi 21 pour un agenda méga chargé en février

Ligue 1: Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1 : Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur