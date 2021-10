Caen. Football (Ligue 1) : Caen prend un point au courage à Nantes 

Le match.

Un tout petit rythme d'entrée de jeu, deux formations qui redoutent un premier but encaissé et une équipe caennaise qui offre deux énormes première cartouches à Nantes, dont ne profitent pas Evangeslista et Moutoussami (25e, 34e), Nantes a donné le bâton et a fini par se faire battre, juste avant la pause, quand sur sa première incursion dans la surface ligérienne, Crivelli fait le geste parfait pour transformer en but un centre de Ninga (38e). Idéal pour mettre le Stade Malherbe sur la voie d'un premier succès à mi-parcours dans cette 4e journée.

Caen termine le match à 10

Mais d'entrée de seconde période, Nantes réagit et sur un centre de Diego Carlos, Coulibaly égalise. Un but refusé pour une position de hors jeu du buteur local (53e). Mais Caen courbe trop l'échine et Fabien Mercadal décide de renforcer son bloc en rajoutant Peeters au milieu de terrain (56e). Un choix qui permet de rééquilibrer les forces dans l'entre-jeu mais les " Canaris " dominent outrageusement et Malherbe s'accroche à cette unité d'avance. Mais l'affaire ne tient pas puisqu'à l'orée des dix dernières minutes, Baysse commet l'irréparable en déséquilibrant Waris dans la surface de réparation. M. Ben El Hadj accorde le penalty et exclu le défenseur normand. Sala se charge d'égaliser (80e). On pense alors que les Normands vont craquer mais Djiku et consorts tiennent le choc jusqu'au coup de sifflet final, matérialisant leur deuxième point de la saison.

Les buts.

38e : Débordement et centre de Ninga. Crivelli joue l'appel au premier poteau et devance Diegao Carlos et Khrin pour placer une reprise impeccable dans le coin gauche du but de Tatarusanu.

Nantes : 0- Caen : 1

80e : Accroché dans la surface de réparation par Baysse, Waris offre un penalty logique aux Nantais. C'est Sala qui se charge de transformer l'offrande en prenant Samba à contre pied.

Nantes : 1- Caen : 1

Enzo Crivelli ouvre le score pour Caen face à Nantes #FCNSMC pic.twitter.com/Nj1g3nZkEF — Buts Ligue 1 ⚽ (@butsligue1) August 25, 2018

La fiche.

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Ben El Hadj

Avertissements : Nantes : Coulibaly (5e), Waris (69e), Caen : Baysse (26e, 79e), Djiku (73e)

Exclusion : Caen : Baysse (79e)

NANTES : Tatarusanu, Kwateng, Miazga, Carlos, Lima, Moutoussamy (Boschilia 62e), Khrin, Evangeslista, Rongier, Dabo (Waris 46e), Coulibaly (Sala 75e), entr : Miguel Cardoso

CAEN : Samba, Guilbert, Djiku, Baysse, Imorou (M'Bengue 70e), Oniangue, Fajr, Bammou, Ninga (Sankoh 77e), Tchokounté, Crivelli (Peeters 56e), entr : Fabien Mercadal

BUTS: Nantes : Sala (80e sp), Caen : Crivelli (38e).