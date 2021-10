Rouen. Rouen : Michel-Édouard Leclerc prend la présidence de Neoma Business School

La Neoma Business School, présente à Rouen (Seine-Maritime), Paris et Reims, a choisi son nouveau président, mardi 30 janvier 2018. Le conseil d'administration a élu Michel-Édouard Leclerc, également président des centres E.Leclerc.

Un mandat de 4 ans

L'homme d'affaire débute un mandat de quatre années. Il succède à ce poste à Yves Bénard, président de Reims Management School en 2011 puis de Neoma Business School depuis 2013. C'est le changement de statut de l'établissement, devenu établissement d'enseignement supérieur consulaire qui lui confère un nouveau conseil d'administration et entraîne, de fait, la nomination d'un nouveau président.

"Je suis heureux et honoré de cette nouvelle responsabilité qui est une réelle motivation pour moi, réagit Michel-Édouard Leclerc. Depuis 20 ans, les écoles de Reims et de Rouen ont formé de nombreux fondateurs de start-ups, managers de l'industrie, des services et de la distribution, contribuant à faire de ce secteur une grande vitrine de l'économie française."

