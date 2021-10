10 millions d'entrées pour Intouchables !

Le duo Omar Sy-François Cluzet termine derrière Le Roi lion (10,20 millions d'entrées) au classement général des films les plus vus dans l'Hexagone avec 10,06 millions de spectateurs. Il occupe la neuvième position du box-office des plus grands succès français de l'histoire, derrière Trois hommes et un couffin (10,25 millions d'entrées). A son rythme hebdomadaire moyen, 2,5 millions de spectateurs, Intouchables devrait se hisser derrière Les Visiteurs (quatrième avec 13,78 millions de tickets écoulés) dès mercredi prochain.

Du 23 au 29 novembre, Intouchables a réuni 2,30 millions de spectateurs, un chiffre en baisse de seulement 6,4% comparé à la semaine précédente. Depuis ce mercredi 30 septembre, le long métrage est projeté sur 789 copies (+9,3% par rapport à la période du 23 au 29 novembre).