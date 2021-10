Alençon. Démographie dans l'Orne : c'est la mobilisation générale

L'Orne perd mille habitants par an depuis 5 ans. C'est le constat affiché par l'Insee lors de la publication du recensement de la population, fin 2017. Seul département Normand à voir sa population diminuer. L'Orne est l'un des quelques départements Français à perdre des habitants à la fois de par le solde naturel négatif, et par une migration négative de population.

Réaction

Pour la première fois dans son histoire, le Conseil départemental a pris le taureau par les cornes. Les réunions se multiplient depuis début 2018 : d'abord avec tous les parlementaires Ornais. Puis avec la venue devant les élus locaux d'un éminent géographe. Enfin, lundi 29 janvier avec la venue de l'économiste Laurent Devezies.

Un économiste face aux élus

Devant parlementaires, maires, présidents d'Intercommunalités, élus départementaux et régionaux, sur le thème de " l'attractivité du territoire ", l'économiste Laurent Devezies, enseignant au Cnam et à Science-Po Paris, chercheur et expert du développement local pour plusieurs gouvernements Européens, a expliqué que l'Orne ne crée plus d'emploi : 17.000 navetteurs ornais travaillent tous les jours à Caen, au Mans, ou en Eure-et-Loir, 2000 à Paris, malgré des conditions de transport déplorables. Il note toutefois une lente montée en puissance d'activités non-salariées :

Laurent Davezies Impossible de lire le son.

En attendant de nouvelles hypothétiques créations d'emploi dans l'Orne, aujourd'hui : 41 % des revenus déclarés dans ce département, sont ceux des retraités, notamment ceux, de plus en plus nombreux, venus d'Ile-de-France, explique l'économiste.

Pas de solution miracle

Pour le président du Conseil départemental Christophe de Balorre, l'Orne n'a pas à rougir comparativement à des départements similaires. La ruralité résiste plutôt bien, ce sont les villes ornaises qui souffrent. Il s'agit de réactualiser le "projet pour l'Orne à l'horizon 2025 ", dans un département qui garde des atouts :

Christophe de Balorre Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Les Ornais de moins en moins nombreux : le président De Balorre réagit