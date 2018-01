Les Ornais de moins en moins nombreux : le président De Balorre réagit

L'annonce par l'Insee de la perte de 1 000 habitants par an entre 2010 et 2015 dans l'Orne, crée un électrochoc dans ce département.

L'Orne est l'un des cinq départements français "dans le rouge", cumulant moins de naissances que de décès ; mais aussi davantage d'Ornais qui quittent le département que de personnes qui viennent s'y installer.

"Il ne s'agit que d'estimations et ces chiffres sont à prendre avec la plus grande prudence", estime Christophe De Balorre, président du Conseil départemental, comme s'il remettait en cause le travail de l'Insee.

L'élu réunira les cinq parlementaires de l'Orne le 5 janvier 2018. Puis le 22 janvier, il a invité un géographe à intervenir devant les élus ornais. Enfin, il réunira fin janvier les présidents des intercommunalités ornaises. Suffisant pour inverser les chiffres ?

CE QUE DIT L'INSEE : au 1er janvier 2015, les 394 communes de l'Orne comptent 286 600 habitants, soit 5 000 de moins qu'en 2010. Le département se place ainsi au 76e rang parmi les 100 départements français, en nombre d'habitants, entre la Mayenne (en Pays de Loire) et l'Aveyron (en Occitanie).

Entre 2010 et 2015, la population ornaise diminue de 0,3 % par an. C'est le résultat à la fois d'un solde naturel (différence entre naissances et décès) négatif (– 0,1 %) et d'un solde migratoire (différence entre les arrivées et les départs) particulièrement déficitaire (– 0,3 %).

L'Orne présente donc un profil atypique au regard des autres départements normands, puisqu'il est le seul à perdre des habitants et à connaître un solde naturel négatif. À l'inverse, l'Eure et le Calvados sont les départements normands les plus dynamiques, avec une croissance démographique de respectivement 0,5 % et 0,3 %, portée largement par leur solde naturel positif, mais également un solde migratoire légèrement favorable.