Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole ramène un bon point de Clermont

Quevilly Rouen Métropole voyage toujours aussi bien. Pour preuve, les joueurs de QRM sont invaincus à l'extérieur depuis le vendredi 24 novembre 2017 et une défaite sur la pelouse du Paris FC. Le vendredi 26 janvier 2018, les Rouges et Jaunes ont ramené un bon point de leur voyage à Clermont et signé un quatrième déplacement réussi d'affilée (deux nuls et deux victoires).

QRM à l'aise hors de ses bases

À Clermont, les hommes de Manu Da Costa ont une nouvelle fois fait preuve d'abnégation et de ressources mentales. Dominés pendant la majeure partie de la rencontre, ils ont fini par encaisser un but en début de deuxième mi-temps. Après une frappe lointaine repoussée par Hartock, l'ancien rouennais Remy Dugimont n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir le score (1-0).

Combatif, QRM est parvenu à égaliser sur un corner dévié de la tête par Jordan Lefort au premier poteau et conclu par William Sery au deuxième (1-1). Acculés en fin de match, les Normands sont parvenus à tenir le score grâce à quelques belles parades de leur portier. Malgré ce bon point obtenu, QRM repasse à la 19e place du classement après la victoire de Bourg-en-Bresse. Pour ressortir de la zone rouge, l'équipe devra se montrer aussi forte à domicile qu'à l'extérieur. La réception de Châteauroux, le vendredi 2 février 2018, est une bonne occasion de refaire de Diochon une forteresse.