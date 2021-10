Meurtre, torture et atteinte à l’intégrité d’un cadavre devant les Assises du Calvados

Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2009, dans un appartement du Calvaire Saint-Pierre à Caen, trois hommes passent une soirée ensemble. Ils ont chacun un passé pénal et sont décrits comme des marginaux. Le ton monte. Le plus jeune, âgé de 38 ans, est pris à partie. Son corps sera retrouvé nu, sans vie, au pied de l’immeuble, portant les traces d’au moins 80 lacérations et d’une émasculation post mortem. Qui a porté les coups ? C'est sur cette question précisemment que se penchera la justice.

Les deux hommes encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Verdict vendredi soir.