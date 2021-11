Ouverture de la Saint-Jacques

La pêche à la coquille Saint-Jacques a ouvert ce lundi 4 octobre au large de la Baie de Sienne, au delà des 12 miles, face aux départements du Calvados et de la Manche.

Les sondages effectués par IFREMER annoncent une ressource exploitable similaire à celle de 2009. Les mesures de gestion de la ressource adoptées par les pêcheurs auraient porté leurs fruits : le stock des coquilles de trois ans et plus atteindrait plus de 30% du stock global (le plus important jamais observé depuis 10 ans).

Cependant, les pêcheurs bas-normands estiment que la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques ouvre trop tôt, avec un temps de pêche encore plus important qu'en 2009 et des quotas de prélèvement supérieurs. Les propositions de la profession de reculer l'ouverture n'ont pas été retenues.

Leur analyse est simple: l'offre va être beaucoup plus importante que la demande... le prix sera donc très bas !

Pour vérifier, rendez-vous demain, mardi 5 octobre à la première vente en criée, à 7h00.