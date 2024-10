Le Havre. Poursuivi pour avoir pêché de "trop petites" coquilles Saint-Jacques, un chalutier britannique est relâché pour vice de forme

"Ce navire battant pavillon britannique a été contrôlé par un patrouilleur des Affaires maritimes" samedi 26 octobre et "dérouté vers le port du Havre", a déclaré à l'AFP le procureur de la République du Havre, Bruno Dieudonné. Le Star of Jura transportait selon le parquet une cargaison de 16 tonnes de coquilles Saint-Jacques "dont environ 800kg d'une taille inférieure" à ce qui est prévu par la réglementation.

L'équipage, composé de six personnes ; quatre matelots ghanéens, le second et le patron, était depuis "retenu à bord". D'après M. Dieudonné, "une mesure de privation de liberté ne peut être prise que sous le contrôle d'une autorité judiciaire, le parquet a été informé samedi par un mail envoyé sur une adresse obsolète", il n'était donc "pas envisageable (...) d'ouvrir une procédure dont les prémices étaient viciées". Contacté par l'AFP, le président du comité régional des pêches de Normandie Dimitri Rogoff a estimé qu'il s'agissait d'une "bonne nouvelle". "Ça signifie que des moyens sont à nouveau mis en mer sur le contrôle pêche" a-t-il expliqué.

• A lire aussi. Le Havre. Deux interpellations après une rixe entre marins pêcheurs

Les coquillards français ont l'obligation de pêcher la coquille avec des dragues (filets métalliques NDLR) dont les anneaux font 97mm, laissant ainsi les coquilles de moins de deux ans au fond pour se reproduire. Une mesure qui, additionnée à des friches tournantes dans la baie de Seine, où a été contrôlé le Star of Jura, a fait exploser les stocks de coquilles depuis une dizaine d'années.

Le navire britannique était lui armé d'anneaux de 78mm, ce qui n'est pas illégal en soi, "mais il leur appartenait de contrôler leur pêche et de les remettre à l'eau immédiatement", selon Bruno Dieudonné.

Avec AFP