Ifs. Près de Caen, la future maison d'arrêt se précise

La nouvelle maison d'arrêt dans l'agglomération caennaise verra bien le jour. Ça sera à Ifs (Calvados) en 2022. La pose de la première pierre est prévue pour le deuxième semestre 2019. "Les travaux de fouilles archéologiques, nappe phréatique et l'acquisition du terrain sont en train de se faire", explique le maire de la commune Michel Patard-Legendre. La maison d'arrêt sera située, sur un terrain de 15 hectares, appartenant à trois propriétaires agricoles, vers la zone Object'Ifs Sud, sur la route de Soliers. "Il fallait trouver un lieu assez loin des habitations mais à proximité de l'hôpital, des forces de l'ordre". L'élu n'a pas senti de grandes réticences de la part de la population. "Nous avons fait des réunions avec les habitants, les agriculteurs et le personnel pénitentiaire. À partir du moment où nous avons donné le lieu d'implantation, les craintes se sont apaisées".

La future maison d'arrêt sera située vers la zone Object'Ifs Sud, sur la route de Soliers. La première pierre sera posée au deuxième semestre 2019 pour une livraison en 2022.

Des arbres seront plantés tout autour de la maison d'arrêt et il n'y aura pas de miradors affirme le maire. "J'ai l'habitude de dire que la maison d'arrêt a déjà fait plusieurs fois le tour du périphérique. À un moment, il fallait prendre une décision quant au lieu. La maison d'arrêt n'apporte rien à Ifs mais il fallait aller jusqu'au bout", continue Michel Patard-Legendre.

Des conditions décentes

Entre 550 et 600 détenus pour des courtes peines ou en attente de jugement y seront installés. "Il y aura des ateliers pour les hommes et les femmes et un quartier pour mineur digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas dans la maison d'arrêt actuelle avec 140% de taux d'occupation". Des conditions de détention plus décentes qui permettra aussi au personnel de se sentir mieux.