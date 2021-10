Saint-Contest : à la frontière entre urbanisme et ruralité

Avec son antenne hertzienne visible à des kilomètres à la ronde, Saint-Contest n'a jamais eu de mal à attirer l'attention des Caennais. A tel point que nombre d'entre eux la considèrent comme un quartier, plutôt que comme une commune à part entière. Pourtant, Saint-Contest n'est pas sans s'appuyer sur une particularité qui fait son charme. "Nous y habitons depuis un an, et comme nulle part ailleurs aux portes de Caen, nous bénéficions en même temps des avantages de la campagne et de la proximité de la ville", soutient Romain Lefort, installé avec sa femme dans le quartier de la Clé des champs, dont les derniers des 126 logements ont été livrés en mars dernier.



Les projets validés de construction sont rares

"Saint-Contest est la seule commune de la première couronne autour de Caen a être qualifiée de péri-urbaine", annonce fièrement le maire, Denis Desnyder. Les trois hameaux du Bourg, de Malon et de Buron sont séparés par des champs, ce qui n'empêche pas la commune d'être dotée de bus de ville. Deux projets à dépoussiérer menacent toujours de rompre cette équilibre : le prolongement du boulevard Weygan et la création d'un boulevard urbain nord-ouest. "Mon souhait est de préserver le caractère rurale", assure Denis Desnyder qui désire diversifier l'offre de logements sur sa circonscription, face à une population vieillissante. "Il nous faut proposer plus d'habitat locatif qui représente aujourd'hui moins de 5% de notre parc immobilier", précise-t-il. Hormis un projet privé duquel doivent émerger huit maisons, les permis de construire ne se bousculent pas.



Le terciaire fleurit

"En coulisses, plusieurs projets sont cependant à l'étude", s'inquiète pour sa part, Emmanuel Argo, fondateur de l'association pour la protection et la sauvegarde de Saint-Contest. "Une réflexion est menée pour faire un rond-point sur une marre afin de permettre l'accès par la route à un futur lotissement", explique-t-il. "Ça ferait deux ronds-points en l'espace de quelques mètres... de quoi casser le caractère rural du bourg", prévient Jean Lemoine, ancien conseiller municipal.

La révision du plan local d'urbanisme désirée par la mairie n'est pas sans alimenter une autre particularité saint-contestoise : l'agitation de la sphère politique depuis trois mandats. Le dernier incident en date remonte au 24 octobre dernier quand sept conseillers municipaux ont remis leur démission. "Tout a véritablement commencé lors d'une réunion publique du 7 mars dernier quand nous a été présenté un projet visant à construire un immeuble de 16 mètres de haut sur 70 mètres de long à proximité de l'église", explique Emmanuel Argo.

Si l'urbanisation divise à Saint-Contest, nombreux sont les administrés à voir le développement de l'activité professionnelle d'un meilleur œil. Bordée à l'Est par le boulevard Maréchal Juin et située à proximité du périphérique, Saint-Contest attire le secteur tertiaire. La Chambre de commerce et d'industrie de Caen avait donné le la dès 2002. Aujourd'hui, la deuxième partie de "l'espace entreprises" toujours orphelin d'un nom, est en cours de construction. Une poignée de grues fait sortir de terre ces jours-ci les futurs locaux du Conseil général qui accueilleront ses services informatiques. Une pépinière d'entreprises liées à la filière équine et un hôtel doivent également voir le jour.



Quelques repères

Population. Saint-Contest abrite 2 500 habitants, dont 15 % se sont installés ces cinq dernières années, à la faveur de la création d'un nouveau quartier : la clé des champs. Le parc immobilier n'est composé qu'à 5 % de HLM.

Elections. Les onze postes de conseillers municipaux laissés vacants depuis fin octobre, seront remplacés à l'issue d'élections complémentaires. Elles se tiendront probablement les 22 et 29 janvier prochains, le préfet du Calvados devant valider ces dates.

Hôtels. Saint-Contest compte déjà quatre hôtels. Un cinquième est en construction. La proximité avec le Mémorial de Caen et le boulevard périphérique n'est pas étrangères au dynamisme de ce secteur d'activité. L'éclosion continue d'entreprises devrait amener de nouveaux clients à ce marché.