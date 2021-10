Un retraité se retranche chez lui avec son fusil de chasse !

Un forcené s’est retranché chez lui, dans sa maison, avec un fusil, dans le bourg de Trun, samedi soir vers 21h30. C’est son épouse qui a alerté les autorités. L’homme qui présente des problèmes de santé, a tiré une fois dans la porte sans faire de blessé. L’homme voulait se suicider. Il possédait, 2 carabines, un fusil et plusieurs boîtes de munitions de gros calibres pour la chasse au gibier. Une quinzaine de gendarmes mobilisés. Un périmètre de sécurité a été installé, la route entre Argentan et Vimoutiers a été déviée à la circulation au niveau de la commune. Les négociations avec le maire de Trun, les gendarmes puis deux négociateurs de la gendarmerie n’ont pas permis de rendre la raison à ce retraité de 65 ans. Il aura fallu attendre, dimanche matin, vers 06h30, pour que les gendarmes interviennent et ceinturent l’homme, qui a été placé au centre psychothérapeutique d’Alençon .