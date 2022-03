Saint-Lô. Tempête Fionn : des rafales à 120 km/h sur le littoral de Normandie

Météo. La nuit du mardi 16 au mercredi 17 janvier 2018, la situation sera instable dans le ciel de Normandie, et plus particulièrement sur les départements de la Manche et du Calvados. Les averses deviendront orageuse et les rafales de vent vont s'accélérer. Les prévisions.