Rouen. Football : match à quitte ou double pour Quevilly Rouen Métropole

Après un début d'année 2018 réussi et une première victoire à Sochaux (1-0), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) se déplacement à Bourg-en-Bresse pour disputer un match important dans la lutte pour le maintien en Domino's Ligue 2 le mardi 16 janvier 2018.

En effet, même si la saison est encore longue, une victoire permettrait aux Rouges et Jaunes, 19ème au classement, de repasser devant leur adversaire du jour et de quitter une place de relégable direct pour la première fois depuis fin septembre et la 10ème journée. En cas de succès, ils seraient 18ème et barragistes.

Confirmer le regain de forme

Sur un bon rythme depuis quelques matches (trois victoires, un nul et deux défaites), les joueurs de Manu Da Costa devront éviter le faux pas chez un adversaire plus en difficulté en ce moment avec une victoire et deux nuls seulement au cours des dix derniers matches.

Pour autant, le technicien normand estime que "ce n'est pas un match à six points, car on n'est pas dans le money time. Il reste beaucoup de matches à jouer derrière." Ses joueurs auront au moins à cœur de laver l'affront du match aller, où les Bressans s'étaient imposés 4-1.