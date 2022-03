Rouen. Elle tente de noyer son bébé près de Rouen : la mère mise en examen et écrouée

Elle ne parvient pas à expliquer son geste. Vendredi 12 janvier 2018, une mère de famille de 39 ans aurait tenté de noyer son bébé dans un seau d'eau, dans son appartement de Mont-Saint-Aignan près de Rouen (Seine-Maritime). C'est elle qui a ensuite appelé les secours pour se dénoncer.

Arrêtée après les faits, elle a été placée en garde à vue et a avoué son geste, expliquant avoir été prise d'une pulsion incontrôlable. Elle a été déférée devant un juge d'instruction samedi, puis mise en examen pour tentative d'homicide sur mineur de moins de 15 ans, selon une source judiciaire. La mère de famille a aussi été placée en détention provisoire. Les jours de la fillette de six mois ne seraient plus en danger. Impossible toutefois pour l'heure de mesurer quelles seront les potentielles séquelles, dont elle pourrait souffrir.

