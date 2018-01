Seine-Maritime : les moutons vandalisés de Bonsecours devraient être restaurés

Depuis quelques jours, les amoureux du Monument Jeanne d'Arc de Bonsecours (Seine-Maritime) s'émeuvent de voir les quatre statues de moutons décapitées. Le mardi 9 janvier 2018, l'association Urgences patrimoine se dit confiante pour leur rénovation.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont bien démontré l'indignation générale, même si l'édifice n'est pas connu de tous. Dans la semaine de Noël, des habitués du Monument Jeanne d'Arc, à Bonsecours sur les hauteurs de Rouen (Seine-Maritime), ont eu la mauvaise surprise de retrouver les quatre moutons de pierre qui gardent la Pucelle d'Orléans décapités.

10 à 12 000 € de réparations

Devant l'absence de réaction de la mairie, propriétaire de ce monument qui n'est pas classé, Alexandra Sobczak et son association Urgences patrimoine ont pris les choses en main. "J'ai trouvé cet endroit insolite, il se dégage quelque chose de particulier et il y a une superbe vue sur Rouen", décrit Alexandra Sobczak, qui s'est attachée aux quatre statues de moutons. La nouvelle de leur dégradation l'a donc poussée à agir.

Aidée par le réseau de l'association, elle s'est déjà penchée sur leur réparation. Avec des photos, les têtes en pierre de Vernon pourraient être reconstituées et fixées pour une somme comprise entre 10 000 € et 12 000 € "grâce à l'intervention d'un restaurateur du Louvre". Pour le moment, Alexandra Sobczak souhaite se rapprocher de la mairie pour obtenir l'autorisation d'intervenir. Surtout que son association se propose de prendre en charge les réparations, grâce à un appel à contribution sur les réseaux sociaux "et auprès d'entreprises locales". Si toutes les parties s'entendent, Jeanne d'Arc pourrait rapidement retrouver l'ensemble de son cheptel.