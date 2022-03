Bretteville-l'Orgueilleuse. Un Calvadosien, champion du monde de pizza, lance son distributeur

"Derrière la machine, il y a un pizzaïolo", rassure Éric Dusart, champion du monde de pizza à Rome en 2016. Depuis trois mois, il a lancé son distributeur à Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados), juste à côté de La Poste. "Les gens étaient un peu réticents au début. Il faut bien expliquer que ça n'est pas du surgelé".

Une pizza en trois minutes

Effectivement, Éric Dusart, prépare chaque jour ses pizzas dans son camion avant de les mettre dans le distributeur. "Après, c'est facile. Sur l'écran tactile, il y a tous les types de pizzas. Le client n'a plus qu'à choisir. S'il la veut froide pour la réchauffer chez lui, c'est possible, sinon le distributeur peut la réchauffer aussi". En seulement trois minutes, la pizza est sortie du distributeur. Les gros pics de fréquentation sont à la sortie du travail, vers 17h30-18h et en début de soirée vers 20h. Pour les prix, il faut compter entre 7 € et 11 €.

Pratique. 10 rue de la Délivrande, Bretteville-l'Orgueilleuse. Disponible 7/7 et 24h/24.