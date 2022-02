Alençon. Devenez bénévole d'Habitat et Humanisme à Alençon

Habitat et Humanisme a été créé en 1985, à Lyon, par Bernard Devert, un professionnel de l'immobilier, devenu prêtre. Il s'agissait de faire naître un "Mouvement de résistance" dans un contexte de crise économique et de crise du logement, alors qu'apparaissaient les premiers quartiers ghettos, en périphérie des grandes villes, où les centres anciens rénovés et revalorisés, chassaient les populations modestes.

Dans les cinq départements normands

Dans chacun des cinq départements normands, des antennes locales de l'association nationale Habitat et Humanisme œuvrent contre le "mal-logement". Mais aussi à l'accompagnement, notamment auprès de jeunes de la Mission Locale, de familles monoparentales, et de personnes d'origine étrangère.

L'antenne d'Alençon recherche des bénévoles

Née en 2014, l'antenne d'Alençon (Orne) d'Habitat et Humanisme organisera une réunion de présentation de ses activités, ainsi que de recrutement de bénévoles, le mardi 16 janvier 2018 à 18h, dans ses locaux d'Alençon.

Le président d'Habitat et Urbanisme à Alençon, Jean de Valbray :

Habitat et Humanisme : 56, de la Rue du Val Noble à Alençon. Téléphone 09 81 04 67 89.