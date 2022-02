Saint-Lô. La Manche reste en vigilance Orange pour vagues et submersion marine

La vigilance orange est maintenue pour le département de la Manche, pour vagues et risques de submersions marines et le département est actuellement en vigilance jaune pour des phénomènes de vents forts et crues, jusqu'à jeudi 4 janvier 2018, 16h00.

Renforcement des vents

Le vent faiblissant va se renforcer en fin de nuit et au petit matin de ce jeudi 4 janvier 2018, des rafales de 70 à 90 km/h sur les côtes du littoral sont annoncées. Les coefficients de marées restent élevés au-delà de 100 jusqu'à vendredi 5 janvier 2018,

La côte fragilisée

Les structures côtières ont été fragilisées face aux intempéries de ces dernières heures, plusieurs dunes notamment ont été endommagées.

Les communes de Bréhal, Saint-Jean-le-Thomas et Hauteville-sur-Mer ont activé leur plan communal de sauvegarde après avoir subi des dégâts plus ou moins importants,

La préfecture de la Manche indique que "dès lors que la population ne respecte pas les conseils de prudence rappelés tout au long de ces derniers jours, elle prend le risque de mobiliser les forces de secours au détriment de missions prioritaires qui leur incombent et le risque de mettre en danger les intervenants des forces de secours et de sécurité. "