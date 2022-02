Rouen. Tempête Eleanor : les quais de Rouen ont les pieds dans l'eau

"Après tout, on a vu bien pire !" Philosophe, Pascal Walle prend avec le sourire la montée de la Seine jusqu'à la porte du bureau du CNAR, sur l'Ile Lacroix à Rouen (Seine-Maritime), le mercredi 3 janvier 2018. En l'espace de quelques minutes, en début d'après-midi, le dirigeant et les entraîneurs du club d'aviron ont vu le fleuve sortir de son lit et gagner du terrain sur la terre et le goudron. Pour le plus grand plaisir des jeunes venus s'entraîner, qui jouent dans l'eau comme des enfants pendant un jour de neige.

Mauvaises surprises pour les habitués

Même si le stationnement n'est pas autorisé sur les quais rive droite, certains s'y risquent chaque jour. Mais ces aventuriers du parking sauvage pourraient le regretter au moment de retrouver leur véhicule attaqué par la montée des eaux.

L'eau est montée rapidement pour mettre les péniches à hauteur des voitures. - Aurélien Delavaud

Les badauds et les joggeurs habitués à passer sur la pointe de l'Ile Lacroix et sur les quais rive droite vont également devoir attendre quelques heures que l'eau se retire pour se réapproprier les lieux.

L'ancre du bout de l'Ile Lacroix retrouve le contact de l'eau. - Aurélien Delavaud

La Seine s'invite sur les quais rive droite. - Aurélien Delavaud

À cause de la montée de l'eau et des risques pour les automobilistes, la ville de Rouen a également décidé de fermer à la circulation les quais bas rive droite ainsi que les trémies pour y accéder.