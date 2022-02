Caen. Basket, Pro B : Caen rechute à Denain (79-70)

Malheureusement pour le Caen Basket Calvados, la brillante victoire sur le parquet d'Aix-Maurienne vendredi dernier n'aura été qu'une éclaircie dans un mois de décembre très compliqué. Mercredi 27 décembre 2017, le CBC s'est incliné 79-70 à Denain (Nord), un cinquième revers en six matchs. Avec six victoires et six défaites, Caen reste à la neuvième place du classement grâce à son début de saison canon. Le club espère repartir sur de meilleures bases en 2018, avec les retours de BJ Monteiro et Gregg Thondique, qui permettront à leurs coéquipiers, qui ne déméritent pas, de souffler.

Le fait de match

À la 15e minute, grâce à deux points de Wallez, Denain prend pour la première fois du match 10 points d'avance (27-17) sur les Normands, qui avaient pourtant fait jeu égal durant le premier quart. Cette avance de 10 à 15 points va se maintenir durant tout le troisième quart temps également, même si Caen propose une belle réaction dans les dix dernières minutes.

La fiche technique

Denain - Caen : 79-70 (16-13, 21-13, 23-19, 19-25)

Denain : Poupet 8, Bropleh 16, Dally 7, Barrueta 23, Cazenobe 6, Nouama 4, Goulbourne, Wallez 5, Threatt 2, Smock 8

Caen : Djedje, Chelle 8, Clet 3, Cornely 12, Williams 22, Ramseyer 4, Cape, Sidibé 9, Pope, Vautier 12

A LIRE AUSSI.

Top 14: Clermont qualifié, Grenoble relégué, Toulon rapproché

Ligue 1: le PSG remercie Meunier, Saint-Etienne grimpe sur le podium

NBA: Golden State étouffé par Denver avant d'affronter Cleveland à Noël

Angleterre: City pour la fête, rebond obligatoire pour United et Chelsea

f.16[1] TDO-CINEMA-TEST_1