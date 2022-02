Caen. Une jeune maman lance sa marque de vêtements pour bébé à Caen

C'est la naissance de sa fille qui a été le déclencheur : en décembre, Agathe Le Moing a franchi le pas et décidé de lancer sa marque de vêtements pour bébés. La petite s'appelle Madeleine, et la marque est baptisée, elle, Cœur de beurre. Une gamme gourmande donc : chaque vêtement est orné de petites broderies en forme de brioche, chocolat chaud et autres plaisirs sucrés.

Broderies made in Normandie

Cerise sur le gâteau, les vêtements sont en coton bio, et les broderies made in Normandie sont réalisées dans un atelier de Ranville. Pour le moment, Agathe Le Moing a imaginé "six broderies différentes, dont certaines - comme le petit sucre d'orge de cet hiver - évolueront selon les saisons", précise la créatrice. De jolies gourmandises qui se déclinent sur des tee-shirts, bodies, pyjamas et bavoirs mais aussi sur des sacs ou pochettes pour les mamans.

Une envie de créer

Juriste de formation, puis responsable d'une boutique de prêt-à-porter à Paris, la jeune femme de 28 ans a décidé de sauter le pas. "J'avais depuis longtemps envie de créer quelque chose, et après avoir démissionné de mon travail, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais", raconte-t-elle.

Un pari qui semble lui réussir. Après une campagne au succès plus important qu'espéré sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank (2 700 € récoltés contre les 1 500 € qu'elle demandait pour démarrer), elle a lancé sa première production et reçoit depuis "des commandes tous les jours". Prochaines étapes : élargir la gamme à de plus grandes tailles, promouvoir la marque et peut-être, un jour, trouver une boutique avec qui vendre Cœur de beurre.

