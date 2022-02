Caen. Ces chansons de Noël qui sentent bon la Normandie

Noël approche et à Tendance Ouest aussi les playlist de circonstance résonnent dans la rédaction. Et comme on aime vous parler de la Normandie, nous avons mené l'enquête pour dénicher les titres qui viennent de la région.

Mon plus beau Noël, de Johnny Hallyday

Le titre que l'idole des jeunes avait sorti à l'occasion de l'adoption de sa fille, Mon plus beau Noël, a été composé par Fred Blondin, auteur et compositeur originaire de Pont l'Évêque (Calvados).

Noëls du monde, de Gérard Le Normand

Son album Noël du monde, sorti en 1976, est un incontournable des playlist de Noël. Gérard Lenorman, qui porte bien son nom puisqu'il est né à Bénouville, dans le Calvados.

Ce soir c'est Noël, des Wampas

Dans un genre un peu moins conventionnel, on retient aussi Ce soir c'est Noël des Wampas. Et comme ils aiment à évoquer la Normandie - ils parlaient déjà de Saint-Lô dans leur tube Manu Chao - les rockeurs nous chantent cette fois-ci "le Mont Saint-Michel sous la neige".

